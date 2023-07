Jardinage : vacances imminentes, que faire de vos plantes ?

Quand on me parle de vacances, je peux vous dire que je suis en plein stress ! Je vais abandonner mon jardin, mon potager mais aussi mes plantes d’intérieur. Et toutes les personnes qui ont un potager ou des plantes d'intérieur savent ce que je ressens. Cette crainte de revenir de vacances et de retrouver son jardin, ses plantes en mauvais état. Aujourd’hui, je vais donc vous partager mes solutions pour vous occuper de vos plantes et ainsi partir l’esprit libre !



La première chose à faire consiste à dépoussiérer le recto et le verso des feuilles avec si possible de l’eau de pluie. De l’eau pluie pour tout simplement éviter de créer des traces de calcaires sur le feuillage. Profitez-en pour retirer les feuilles fanées ou abîmées.

On profite de cette opération pour vérifier que nos protégées n’ont pas de parasites, si c’est le cas isolez-les et vaporisez-les d’une solution eau avec du savon noir en prévention. Prenez le temps de bien observer vos plantes ! Arrosez ensuite uniquement les plantes qui en ont besoin comme d’habitude, ni plus, ni moins !

Les mettre dans une pièce avec de la luminosité

Quand on part en vacances, on a tendance à fermer l’ensemble des volets pour des raisons de sécurité. Vos plantes ne peuvent pas rester dans l’obscurité jusqu’à votre retour ! Regroupez-les dans une pièce où vous laisserez un volet ouvert. Souvent, il s’agit d’une pièce à l’étage. Attention tout de même à ne pas les exposer à la lumière directe pour éviter les brûlures.

Je regroupe mes plantes dans une salle de bains à l’étage, c’est l’idéal car cette pièce garde plus facilement l’humidité ambiante que les autres pièces. Placez les plantes les plus grandes derrière les plantes les plus petites, ajoutez des récipients avec de l’eau, brumisez le tout, puis fermez votre porte !

Utilisez du fil de laine

Si vous avez quelques plantes, vous pouvez aussi utiliser des fils de laine qui permettront de diffuser l’eau par capillarité quand la plante en aura besoin. Pour cela, regroupez vos plantes vertes autour d’un récipient d’eau placé en hauteur. Utilisez ensuite un fil de laine. Enfoncez-le dans la motte de terre de votre plante verte et placez l’autre bout dans le récipient. L’eau se diffusera par capillarité quand la plante en aura besoin.

Si vous avez une ou deux plantes, vous pouvez installer des oyas que j’affectionne beaucoup ou si vous avez un plant-sitter de confiance sous le coude, n’hésitez pas à faire appel à lui.

A votre retour, vous allez vous rendre compte que certaines plantes ne sont pas au top de leur forme, mais pas d’inquiétude après une petite baignade de 45 minutes dans une eau à température ambiante et une brumisation des feuilles, elles reprendront vite des forces.

Et pour ceux qui sont adeptes des weekends prolongés, occupez-vous de vos plantes comme vous en avez l’habitude. Si vous devez fermer vos volets, essayez de les regrouper dans un espace lumineux.

Vos plantes sont parées, vous aussi ! Alors bonnes vacances à tous !