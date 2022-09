Iphone 14, Apple Watch, Airpods pro 2... les annonces d'Apple

À chaque nouvelle Keynote d'Apple, l'IPhone est le produit le plus attendu. L'IPhone 14 intègre notamment un écran de 6,7 pouces Oled, ainsi qu'un module photo de 12 Mpx, doté d'un capteur plus large et d'une optique plus lumineuse. Pour les vidéos, Apple annonce un nouveau système de stabilisation appelé "Mode Action".

Parmi ces nouvelles gammes, l'IPhone 14 Pro bénéficie d'un écran "toujours allumé", malgré cela, Apple promet une consommation à la baisse et une autonomie à la hausse.

Aussi, ces téléphones sont capables de détecter les accidents de voiture, et le contact des secours est possible via une connexion satellite. Autre grande nouveauté sur ces IPhone nouvelle génération, l'encoche en haut du téléphone se transforme en une "pilule" qui va mieux s'intégrer à l'écran.

Malgré l'inflation et les prix qui grimpent, Apple n'annonce aucun téléphone en dessous des 1.000 euros. Ainsi, l'IPhone 14 est affiché à partir de 1.019 €, la version Pro à partir de 1.329 euros.

Un rendu sonore amélioré sur les Airpods Pro 2

La nouvelle gamme des écouteurs "true wireless" d'Apple aura un rendu audio amélioré, notamment grâce à une nouvelle puce de traitement de données. Également, Apple indique que la réduction de bruit active sera améliorée, deux fois plus performante selon le constructeur.

Autre nouveauté, il sera désormais possible de régler le volume de manière tactile. Son boîtier de recherche disposera d'un haut-parleur pour les notifications.

Un capteur de température sur l'Apple Watch

La montre connectée d'Apple est marquée par de nombreuses évolutions sur le plan technique. La première d'entre-elles est la mise en place de deux capteurs de température qui permettront aux femmes de détecter leurs périodes d'ovulation. Un capteur se trouvera sous la la montre, au plus proche de la peau, le second prendra place sous l'écran et captera la température extérieure, afin de corriger l'écart avec le premier.

Apple a également mis l'accent sur la sécurité. Tout comme l'IPhone, une détection des accidents de voiture sera mise en place, mais également des chutes. La possibilité d'appeler les secours sera également possible.

L'autonomie de la montre sera doublée grâce à un nouveau mode basse consommation, et pourra atteindre 36h de fonctionnement avec en désactivant des services. Apple s'est également concentré sur les sportifs avec la Watch Ultra. Renforcée, elle sera destinée aux activités en extérieur, comme la plongée sous-marine ou l'alpinisme.

L'Apple Watch Series 8 sera commercialisée, dès le 23 septembre, au tarif de 799 euros.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info