publié le 28/07/2020 à 08:20

L'extension du recours au chômage partiel pendant le confinement a suscité des convoitises : le parquet de Paris a annoncé le 10 juillet enquêter sur des escroqueries "massives" impliquant des flux financiers internationaux qui auraient coûté au moins 1,7 million d'euros de préjudice aux finances publiques. Une situation qui désole Élisabeth Borne, qui a promis la plus grande fermeté face aux fraudeurs.

"On sera intraitable", a ainsi déclaré la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, mardi 28 juillet 2020 sur RTL. L'ex-ministre de la Transition écologique et solidaire du gouvernement Philippe a annoncé que 25.000 contrôles avaient déjà été réalisés et 50 000 vérifications supplémentaires doivent avoir lieu d'ici la fin de l'été. Pour l'heure, 700 entreprises françaises se trouvent dans le collimateur pour suspicion de fraude et 700 pour suspicion d'escroquerie.

