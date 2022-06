Les algues sont-elles l'aliment du futur ?

Les cours des céréales s’envolent et les productions agricoles ne sont plus suffisantes. La question est désormais de savoir, comment pourra-t-on nourrir 9 milliards de personnes en 2050 ? Parmi les aliments de demain, il y a les insectes et les algues. Des chefs restaurateurs ont décidé de montrer l’exemple car les algues, c’est bon pour la santé et pour l’environnement.

Les Japonais en mangent 8 kilos par an, ils mangent autant d'algues que nous mangeons de salade. Les algues sont pleines de vitamines et de protéines. À l'heure où l'on parle de plus en plus de réduire notre consommation de viande, les algues peuvent nous apporter des nutriments. La laitue de mer, le wakame, la dulse, tous ces aliments de mer, on va devoir apprendre à les cultiver pour ne pas piller les océans.

C'est déjà le cas en France, notamment en Bretagne, sur l’Île de Ré, dans les parc à huitres, ou dans les claires. Élizabeth Vallet dirige Ethic Ocean, c'est une ONG qui incite les restaurateurs à faire de la cuisine respectueuse des océans. Elle conseille les algues, car elles poussent toutes seules. "Les algues ont l'avantage de se développer, sans avoir besoin d'ajouter de l'engrais, d'ajouter des pesticides, donc ce sont vraiment des aliments qui poussent dans le milieu naturel. Les algues sont vitales pour la vie sur la planète, puisqu'elles participent au processus de photosynthèses, car elles captent le gaz carbonique qu'il y a dans l'atmosphère pour produire de l'oxygène", explique-t-elle. Alors, comme le résume Élizabeth Vallet, les algues contribuent aussi à réguler le climat.

Comment cuisine-t-on les algues ?

De plus en plus de chefs français cuisinent les algues. Tous les chefs de la chaine Relais Château, s'y sont engagés. À la Rochelle, Christopher Coutanceau fait partie de ces chefs qui ont décidé de nous initier aux algues. "C'est un peu le poumon de notre planète et des océans. Et puis surtout, les stocks se portent très bien et ça pullule sur nos côtés, donc c'est un légume à profusion, qui est très sain pour la santé, car il est rempli de vitamines".

Alors évidemment, lui, il les sublime, avec poisson, coquillage, crustacé, voire du chocolat, mais on peut nous aussi les utiliser comme des aromates ou des légumes : "Si vous faites un petit bouillon de volaille ou de poisson pour manger avec des pâtes, c'est très intéressant d'incorporer un peu de laitues de mer, de spaghettis de mers ou du dulse. Cela va parfumer votre bouillon", conseille Christopher Coutanceau

Les algues ont les trouve dans les magasins bio ou spécialisés. Les insectes comme aliments d'avenir, pour nous occidentaux ça peut sembler compliqué, autant les algues pourraient s'imposer bientôt dans notre alimentation.

