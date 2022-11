Crédit : Benjamin Polge / Hans Lucas via AFP

L'affaire avait grand bruit à l'époque. Un salarié a été licencié pour avoir déménagé en Bretagne, à 440 kilomètres de son entreprise située en banlieue parisienne. En 2018, à la naissance de ses jumeaux, ce salarié avait décidé de s'installer à plus de 4h30 de route du lieu d'activité de son employeur, sans prévenir la direction. Quand celle-ci l'a appris, elle lui a demandé de revenir en région parisienne, ce qu'il a refusé. Quelques mois plus tard, l'entreprise a décidé de le licencier.

Cette situation est-elle particulière ou au contraire applicable à tous les salariés français ? Déjà, il convient de rappeler que le choix du domicile est l'une des composantes de la vie privée du salarié. Et elle est ultra-protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est intouchable.

Qu'est-ce qui s'est passé pour que, tout d'un coup, on rebatte les cartes ? En demandant à son salarié de déménager pour se rapprocher de son lieu de travail, un employeur porte atteinte à ce droit fondamental, sauf si le patron justifie cette atteinte au regard de l'emploi occupé et des tâches qui sont attribuées au salarié. C'est-ce qui s'est passé ici...

