De quoi seront composées nos assiettes dans le futur ?

Que trouverons-nous dans nos assiettes en 2030 ? Les tendances se dessinent et nous conduisent à bientôt manger différemment. Le végétal tend, par exemple, à remplacer de plus en plus l'animal. Le fromage sera sans lait, la mayonnaise sans œufs, car produire des protéines animales émet plus de gaz que les protéines végétales.



Le phénomène de la viande à base de soja, de riz, de jus de betterave, risque donc de se développer. Des sommes colossales sont investies dans des start-ups qui travaillent sur le simili-steak, les faux lardons ou le saucisson sans cochon. La protéine de pomme de terre va remplacer les œufs, des gâteaux sont déjà produits avec cet ingrédient, ce qui répond au souci du bien-être animal.



Autre tendance : les insectes. La France est déjà l'un des premiers producteurs de farine de mouche et de vers pour nourrir le bétail, mais l'Europe a donné son feu vert à la consommation humaine d'un ver, écologique et plein de protéines.

Un avenir pour la viande cellulaire ?

La nourriture pourra être également plus personnalisée. Les toilettes seront équipées de capteur pour analyser les urines et une application conseillera des cocktails d'aliments. De nombreux déchets agricoles qui nourrissent le bétail seront également transformés en farine.

Enfin, la viande cellulaire : des cellules cultivées en laboratoire pour en faire de la viande. Mais les nutritionnistes se méfient de cette pratique, l'enjeu étant de produire des aliments sains et qui ont du goût.