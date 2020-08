Ardennes : une plainte déposée contre Nestlé pour pollution

publié le 13/08/2020 à 02:09

Une plainte a été déposée ce mercredi 12 août contre Nestlé, après la mort de plusieurs milliers de poissons dans l'Aisne. Détectée dans la nuit de dimanche à lundi à Challerange, près de Reims, la pollution de la rivière "a entrainé une très forte mortalité piscicole en raison de la diminution de la teneur en oxygène dans l'eau", selon la préfecture des Ardennes.

Le président de la Fédération de pêche des Ardennes, Michel Adam, a annoncé avoir porté "plainte contre Nestlé France pour pollution et infraction à l'article 432.2 du Code de l'Environnement". Le préjudice s'élèverait à "plusieurs milliers d'euros" d'après lui.

"On a déjà récupéré trois tonnes de poissons morts. Mais il y en a encore. 14 espèces ont été touchées, dont des espèces protégées comme l'anguille ou la lamproie", a-t-il expliqué, précisant n'avoir "jamais vu une pollution de cette ampleur" en 40 ans de présidence.

L'usine Nestlé de Challerange, qui produit du lait en poudre, a évoqué un "débordement ponctuel et involontaire d'effluents de boues biologiques, sans présence de produits chimiques" de sa station d'épuration. "Dès connaissance du signalement dimanche à 23h, nous avons immédiatement stoppé la production et mis un terme au déversement", a indiqué son directeur Tony do Rio.

Des volontaires évacuent les poissons

Depuis mardi, des pêcheurs bénévoles et des sapeurs-pompiers "procèdent à l'enlèvement des poissons et à leur évacuation", a indiqué la préfecture, ajoutant qu'un "barrage a été installé pour contenir la propagation de la pollution". La préfecture affirme également que plus de deux tonnes de poissons ont été retirées et que cette tâche continuera jeudi.

"Aucune mortalité piscicole n'a été relevée mercredi", a-t-elle toutefois précisé, ce qui pourrait être le signe de la dilution de la nappe de pollution. Plusieurs analyses sont en cours pour déterminer d'éventuelles pollutions chimiques ou bactériologiques.