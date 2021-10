"Plus c'est gros, plus ça passe" ! Dans l'émission Ça peut vous arriver du mardi 19 octobre 2021, Julien Courbet et toute son équipe ont aidé Marie, victime d'une infiltration d'eau dans sa maison depuis près de 2 ans, et qui fait face à un artisan, véritable professionnel des excuses pour ne pas intervenir sur le chantier.

En juin 2019, à la suite d'une tempête sur son toit, Marie découvre une énorme infiltration d'eau par une poutre dans sa maison. L'assurance valide le devis et mandate un artisan. Mais ce dernier est en arrêt de travail. Marie en trouve alors un autre. Sur le devis de plus de 2.000 euros, elle verse près de 1.000 euros d'acompte. Mais le professionnel ne semble pas pressé de venir. Il encaisse l'argent, mais n'intervient pas. Pire, il multiplie les excuses. Marie a dû appeler un 3è artisan, et payer donc encore plus cher pour réparer ce dégât.

Avant son passage dans l'émission, Marie a fourni à l'équipe de Julien Courbet les nombreux messages échangés avec l'artisan. Et les excuses sont toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Parmi les prétextes trouvés par l'artisan, les décès de plusieurs personnes proches en une seule nuit, une cheville gonflée, des rendez-vous imprévus à l'hôpital, une batterie capricieuse à plusieurs reprises ou encore des virements par Internet qui ne fonctionnent pas...

Un véritable "abus de confiance", selon l'avocate Marilyne Olivié, présente sur le plateau de l'émission. Des échanges qui n'ont pas manqué de faire réagir et de faire rire Julien Courbet ainsi que toute son équipe, comme le montre la vidéo. Hors antenne, l'artisan a finalement contacté l'émission pour s'expliquer. Il a annoncé à Bernard Sabba, le négociateur de l'émission, qu'il s'engageait à rembourser sa cliente via un échéancier qui doit se terminer début décembre.