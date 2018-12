Winter is coming : les bienfaits du froid, la conservation des aliments & les sports d'hiver - émission du 1er décembre

publié le 01/12/2018 à 07:00

Beauté, santé : quels sont les bienfaits du froid ?

Invitée : Maud Poulain, kinésithérapeute, ergonome et chroniqueuse au sein de la matinale de France 3 Pays Val de Loire

Quelles sont les règles indispensables à la conservation de nos aliments ?

Invitée : Julie Schwob, auteur et styliste culinaire, intervient dans le processus de la création, rédaction de recettes de cuisine en édition, presse, packaging et publicité, auteur de l'Encyclopédie pour tout conserver – Congélation, fermentation, déshydratation, confitures… (Editions Flammarion)

Tout sur les sports d'hiver

Invité : Grégoire Tournon, journaliste sportif pour TéléMatin (France 2)

