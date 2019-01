Vivre sans but : est-ce rater sa vie ?

publié le 07/01/2019



Selon Mark Twain, "les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes nés et celui où vous avez compris pourquoi". Mais tout le monde expérimente-t-il ce fameux deuxième jour ? Habités par un sentiment de vide et entraînés dans une routine quotidienne mécanique (métro, boulot, dodo), certains s'interrogent sur le sens de leur vie. Se fixer des objectifs, s'orienter vers un métier en lien avec ses valeurs, avoir le sentiment d'être utile, apporter sa pierre à l'édifice du monde ne vont pas de soi pour tout le monde. Comment trouver sa raison d'être ?



Invités

- Roger-Pol Droit, philosophe et écrivain, auteur de Et si Platon revenait ? (Editions Albin Michel)

- Sébastien Bohler, docteur en neurobiologie et rédacteur en chef de Cerveau & Psycho, partenaire de l'émission

Et si Platon revenait ?

