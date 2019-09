publié le 11/09/2019 à 07:00

Des professeurs menacés par des élèves dotés d’une arme. Un quinquagénaire écrasé par un bus suite à une altercation avec le chauffeur. Un jeune serveur de kebab tué parce qu’il a mis trop de temps à préparer un sandwich. Aujourd'hui, les faits-divers semblent de plus en plus nombreux et violents... Mais reflètent-ils vraiment l'état de notre société ?

Vivons-nous dans une société du Far West ? L’agressivité et de la violence sont-elles aujourd’hui partout ? Les choses peuvent-elles changer positivement ?

Invités

- Jean-François Marmion, psychologue et rédacteur en chef du Cercle psy. Auteur de la BD Cervocomix (Editions les Arènes, fin septembre) et du livre Histoire universelle de la connerie (Editions Sciences humaines, parution en octobre)

- Jean-François Dortier, sociologue

- Jean-Alphonse Richard, chef du service Police-Justice de RTL, retrouvez-le dans Confidentiel, tous les samedis de 13h30 à 14h30 sur RTL