La vie de Vincent Lambert suspendue une fois de plus à une décision de justice. Lundi 20 mai dans la soirée, la Cour d'appel de Paris a ordonné à l'État français de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité International des droits des personnes handicapées. Autrement dit, il faut reprendre les soins et l'alimentation de cet homme en état végétatif depuis 10 ans.



"J'ai beaucoup de respect pour Vincent Lambert. J'ai été bouleversé comme beaucoup par la réaction qui relevait plus d'un match de football qu'une décision médicale", déclare sur RTL Alain Claeys, ancien député socialiste et co-auteur de la loi sur les droits des personnes en fin de vie, avec Jean Leonetti.

"La vie elle est sacrée. Mais il faut être capable de traiter la mort, la fin de vie car on meurt mal dans notre pays", estime-t-il. "L'objectif de cette loi a été de donner la possibilité lorsque nous sommes dans une situation de vie artificielle de pouvoir bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès", rappelle-t-il.

"La loi est imparfaite" car "elle n'est pas suffisamment connue et suffisamment appliquée", reconnaît Alain Claeys. Selon lui, le cas de Vincent Lambert "rentre parfaitement dans la loi telle qu'elle a été votée au Parlement".



"La difficulté c'est la personne de confiance", estime-t-il. "Elle a pour but de s'exprimer au nom du patient et prend le pas sur toutes autres personnes y compris la famille", indique-t-il. Si dans l'affaire Vincent Lambert, "ce sujet avait été réglé de cette façon-là, il n'y aurait pas de débat", indique-t-il. Il demande aujourd’hui que "les autorités sanitaires popularisent cette loi".