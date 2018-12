et Thomas Pierre

publié le 08/12/2018 à 20:55

C'est une ambiance fantomatique qui régnait ce samedi dans la Capitale. Un musée du Louvre condamné par des grilles et des cadenas, une Tour Eiffel, exceptionnellement fermée pour la journée. “Ma fille voulait venir voir Tour Eiffel, donc on est un peu déçus que ce soit fermé”, regrette cette touriste.



Près du Trocadéro, les terrasses étaient fermées et les boutiques calfeutrées même si certains avaient tout de même décidé de faire de la résistance. Dans le quartier des Grands Magasins, à 15 jours de Noël, les devantures étaient aussi étonnamment closes, des CRS parcourant le boulevard de long en large.

Difficile aussi de se déplacer en transports en commun ce samedi à Paris. Trente-six stations de métro étaient fermées en raison des manifestations de “gilets jaunes”. C’étaient le cas pour Charles de Gaulle Etoile, Auber, Bastille, Concorde, Opéra, ou encore Madeleine.