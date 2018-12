publié le 31/08/2018 à 09:04

Figure de proue de l'écologie, Nicolas Hulot a décidé de quitter ses fonctions à la tête du ministère de la transition écologique et solidaire, mardi 28 août. Un coup dur pour les Verts, puisqu'ils perdent leur principal - si ce n'est leur unique - allié au gouvernement.



Après 15 mois de collaboration avec l'équipe gouvernementale, Nicolas Hulot laisse derrière lui un bilan contrasté, fait de victoires incomplètes et de compromis frustrants. S'il a dit "s’accommoder de petits pas", les concessions qu'il a dû faire sur le glyphosate et le prix des permis de chasse ont joué dans sa décision de partir.

Toujours est-il qu'il est possible, à sa propre échelle, d'agir pour la protection de l'environnement. Il s'agit d'accepter de changer ses habitudes. Pour ça, voici quelques gestes simples à effectuer au quotidien pour adopter un mode de vie plus vert.

1. Faire attention à ce qui se trouve dans son caddie

Tout commence au supermarché. Pour limiter votre empreinte carbone, mangez des produits locaux et de saison dès que vous le pouvez. Évitez les produits importés.



Les produits contenant de l'huile de palme sont également à bannir, dans la mesure du possible. Malgré les engagements des multinationales à plus de transparence sur la provenance de l'huile contenue dans leurs produits, sa présence est rarement mentionnée sur les étiquettes, remplacée par "huile végétale". Mais sa production participe à la déforestation à grande échelle.



Lorsque vous faites vos courses, il est préférable de faire l'impasse sur les sacs en plastique (payants dans la plupart des commerces) et d'amener votre cabas réutilisable.

2. Surveiller sa consommation d'eau

Une eau qui coule continuellement, un canalisation qui fuit... Les gâchis d'eau sont fréquents. Pour les limiter au maximum, coupez le robinet lorsque vous vous brossez les dents, arrêtez l'arrivée d'eau lorsque vous vous savonnez sous la douche. Même une petite fuite peut faire perdre une grande quantité d'eau : ne tardez pas à les faire réparer.



Les plus motivés peuvent même recycler l'eau de pluie et les "eaux grises" (l'eau d'évacuation d'une douche ou d'un lavabo par exemple). Elles peuvent être réutilisées pour des usages qui ne nécessitent pas de l'eau potable, comme laver votre voiture.

3. Partager les trajets

Pour les trajets courts, préférez la marche ou le vélo. Si la destination vous semble trop éloignée, les transports en commun restent la meilleure solution.



Mais si vous êtes obligés de prendre votre voiture, essayez de la remplir au maximum. Peut-être que des amis, de la famille ou des voisins vont dans la même direction que vous et seront contents de profiter de votre véhicule. Pensez également à toutes les plateformes de covoiturage, comme Blablacar ou iDVroom.

4. Limiter ses déchets

Dans la plupart des communes, vous disposez de bacs à ordures différents pour trier vos déchets. Prenez le temps de séparer les ordures recyclables et des ordures ménagères.



Il est aussi possible de limiter sa quantité de déchets, en fuyant les produits suremballés. Fini les pots de yaourts emballés dans du carton ou les légumes sous cellophane. Rien qu'en choisissant des articles moins emballés, on peut réduire ses déchets de 26 kilos par personne et par an.



La durée de vie des objets est de plus en plus courte. Si vous tenez absolument à vous débarrasser d'un objet, déposez-le dans la ressourcerie la plus proche de chez vous, plutôt que de le jeter. Ces organismes donnent une seconde vie aux objets abandonnés, sans utiliser de nouvelles matières premières.