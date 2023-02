Cette année, la cérémonie des Victoires de la musique adopte un (fort) accent belge, avec quatre artistes nominés (neuf citations, dans toutes les catégories) : deux confirmés et déjà récompensés par le passé avec Stromae et Angèle. Mais aussi deux grands espoirs : Pierre de Maere et Mantissa.

Souvenons-nous, en 2013, l'album de Stromae Racine carrée avait provoqué une véritable déflagration, et ses deux millions d'albums vendus en France. Aujourd'hui, c'est le grand favori de cette 38e cérémonie avec quatre nominations (chanteur, album, chanson et création audiovisuelle). L'artiste revient en force avec son troisième opus, intitulé Multitude. "C'est une envie d'ailleurs et de locale. Je suis un enfant du métissage. Ma maman m'a transmis ça grâce aux voyages, à toute sa vie".

Le jeune chanteur de 21 ans, Pierre de Maer, est nommé dans deux catégories (Révélation masculine et Chanson de l'année avec Un jour, je marierai un ange). Avec son franc-parler, il revient sur l'influence de Stromae. "Il y a aujourd'hui une génération post-Stromae. Il a ramené la chanson française au goût du jour. Et les Belges s'en sont inspirés. Chanter en français, ça donne du caractère". Et de poursuivre : "Dans la musique belge, il y a une force : on est très décomplexé. Il n'y a pas un héritage culturel de chansons françaises très lourd sur nos épaules".

De son côté, Angèle cumule trois citations aux Victoires avec son deuxième disque, Nonante-Cinq. Elle est déjà assurée de repartir avec un trophée, celui de l'album féminin le plus streamé de l'année. Pour elle, les Belges séduisent, car ils s'amusent plus avec la langue française. "L'attachement à la langue française est peut-être moins important. On n'a pas le même poids de l'Histoire".

Enfin Mentissa, phénomène musical découvert dans The Voice France, nommée dans la catégorie Révélation féminine. Elle a de fortes chances de l'emporter tant son tube Et Bam résonne fort dans toutes les têtes. "En Belgique, on est assez libre musicalement. On est un petit pays, on tente des choses. En France, je pense qu'on aime bien cette spontanéité et cette petite folie".

