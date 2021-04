et Ryad Ouslimani

publié le 22/04/2021 à 18:46

Jean Castrex a annoncé ce jeudi 22 avril un horizon de réouverture des magasins non essentiels à la mi-mai, sans donner de date précise ni une liste des commerces concernés. Mais il s'agit néanmoins d'une lueur au bout du tunnel pour les professionnels qui ont baissé le rideau depuis plusieurs semaines ou mois. "On a de l'espoir qu'enfin les engagements sur les dates d'ouvertures soient tenus", confie sur RTL Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, secrétaire générale de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME).

Le représentant des professionnels demande également du temps, et donc une information en amont afin d'organiser les conditions sanitaires d'accueil des clients. "Quand on vous l'annonce du jour au lendemain, c'est impossible", martèle-t-il. Par ailleurs, Jean-Eudes du Mesnil du Buisson souhaite que les commerçants aient un accès prioritaire à la vaccination.

"Les buralistes ne sont pas dans la liste alors qu'ils sont en contact tous les jours avec des clients", justifie-t-il. Le secrétaire générale de la CPME réclame ainsi que les commerçants qui s'apprêtent à rouvrir leurs magasins "puissent faire partie des publics prioritaires".