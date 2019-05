publié le 27/05/2019 à 07:00

La vie de bureau n'est pas toujours un long fleuve tranquille...Et elle peut même devenir un enfer quand un collègue cherche à nous nuire, par jalousie ou peur que l'on marche sur ses plates-bandes... Rumeurs, piques, manipulations, sabotages : toutes les stratégie d'isolement et d'évincement sont bonnes pour le collègue toxique, qui avance masqué et fait ses coups en douce.



Un collègue peut-il nous gâcher la vie ? De quelle façon réagir face à quelqu’un qui a décidé de nous porter préjudice ? Comment réussir à se préserver et ne pas craquer ?



Invités

- Thierry Chavel, directeur du master coaching à Paris II, auteur de La pleine conscience et Coaching de soi (Editions Eyrolles)

- Hélène Vecchiali, coach de hauts dirigeants, auteur de Soyez un bon narcissique (en poche - Editions Marabout)

La pleine conscience

Coaching de soi

Soyez un bon narcissique (Editions Marabout.)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).