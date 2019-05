Un chagrin d'amour peut-il marquer à vie ?

Film "Call me by your name", réalisé par Luca Guadagnino, avec Timothée Chalamet et Armie Hammer (2018)

publié le 14/05/2019 à 07:00

« Tout coeur qui n'est pas brisé n'est pas un coeur. » a écrit Frédéric Beigbeder. Le chagrin d'amour, qu'il soit provoqué par une rupture ou par des sentiments non-réciproques, provoque une douleur et un désespoir que rien ne semble pouvoir apaiser et laisse parfois une cicatrice indélébile...Ce séisme peut-il marquer à vie et être traumatisant ? Pourquoi peut-il faire si mal ? Le temps est-il le seul remède ? Comment s’aider pour avancer ?



Invitées

- Nina Bouraoui, écrivain et auteure de Tous les hommes désirent naturellement savoir et Beaux Rivages (Editions Lattès)

- Cécile Guéret, Thérapeute gestalt et créatrice du blog La Psy Buissonnière

- Marie Robert, professeure de lettres et de philosophie et auteur de Descartes pour les jours de doute (Editions Flammarion/Versilio)

Tous les hommes désirent naturellement savoir (Editions Lattès)

Beaux Rivages (Editions Lattès)

Descartes pour les jours de doute (Flammarion/Versilio)

Vous souhaitez témoigner ?

ous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).