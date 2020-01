Travail : que faire quand on n'aime pas ses collègues ?

Si 66% des actifs déclarent travailler avec des collègues gênants, 90% des employés estiment être irréprochables... Autant dire que les relations professionnelles sont souvent bien plus complexes que les autres, formées autour de non-dits qui peuvent parfois exploser. Car collaborer avec des personnes que nous n’avons pas choisies est un peu comme une loterie : parfois on gagne, parfois on perd... Alors comment travailler avec des collègues qu’on n’aime pas ?

Chloé par exemple s'est retrouvée dans un bureau de 12 mètres carrés avec une collaboratrice avec laquelle elle n'a aucun point commun. L'ambiance est détestable et Chloé prend sur elle, et doit pratiquer la sophrologie en rentrant chez elle le soir, pour tenir. Pareil pour Axelle, victime d'une collègue qui la dénigre ouvertement et ne souhaite pas travailler avec elle. Laurent, lui, a fini par quitter son entreprise, où il avait été accueilli par un collègue avec ces mots : "Je serai ton pire cauchemar".

Quelle est la bonne façon de réagir ? Faire la sourde oreille ? S'enfermer dans une bulle en attendant le retour chez soi ? Entrer en conflit ? D'abord, il faut essayer de dialoguer, conseillent nos expertes, invitées mardi 21 janvier dans On est fait pour s'entendre. "Il faut essayer de s'affirmer davantage en se servant du "je" auprès de ce collègue, en expliquant son ressenti sur certaines situations professionnelles concrètes", conseille Latifa Gallo, coach et sophrologue. "Peut-être que ce sera entendu, peut-être pas mais l'avantage est que vous vous serez exprimé et vous serez aligné sur ce que vous ressentez", estime-t-elle.

L'employeur a une responsabilité

Si le dialogue avec la personne concernée ne fonctionne pas, il faut se tourner vers son employeur ou la médecine du travail. "L'employeur a une responsabilité de garantir le bien-être physique et moral de ses collaborateurs, donc il y a nécessité d'interpeller autour de vous, la médecine du travail notamment", explique Isabelle Pailleau, psychologue du travail et thérapeute familiale.



Et si rien ne fonctionne, "il faut savoir partir car on peut être en danger sur sa santé physique mais aussi sur l'image qu'on a de soi-même", ajoute la thérapeute.

Invité.e.s

- Latifa Gallo, coach et sophrologue. Auteur de Les 50 règles d’or de la gestion des conflits (Editions Larousse)



- Isabelle Pailleau, psychologue du travail et thérapeute familiale

