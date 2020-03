Travail : comment convaincre votre patron de vous augmenter ?

publié le 09/03/2020 à 05:55

Demander à son patron de revaloriser notre salaire est quasiment un passage obligé dans une carrière professionnelle. Mais savoir comment s’y prendre pour être efficace et mettre toutes les chances de notre côté est une autre histoire ! En effet, il n'est pas toujours facile de savoir doser entre le manque de confiance en soi et le forcing... Heureusement, nos invités vont vous délivrer tous les conseils pour convaincre votre patron de vous augmenter !

Invité.e.s

- Latifa Gallo, coach et sophrologue. Auteur de Les 50 règles d’or de la gestion des conflits et Les 50 règles d'or de l'intelligence émotionnelle (Editions Larousse)



- Marwan Mery, négociateur professionnel, co-fondateur et dirigeant d'ADN Group. Auteur de Rise ! - Tout dépend de vous ! (Editions Dunod)

