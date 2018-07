Tommy Recco, tueur de sang froid

publié le 30/05/2017 à 10:30

L’un des plus vieux détenus de France, Tommy Recco, 83 ans, vient de demander, après 34 ans de prison, sa libération conditionnelle. Les familles de ses victimes s’y opposent. La justice se prononcera début juillet.

A cette occasion, nous revenons avec mes invités sur le parcours sanglant de cet homme, condamné deux fois à perpétuité pour un total de 7 meurtres, dont celui d’une fillette de 11 ans.

Il a été condamné une première fois en 1962 pour le meurtre, deux ans plus tôt, d’un garde maritime à Propriano, en Corse. Il a été libéré après 17 ans de détention, en 1977.



Puis il a été à nouveau condamné à perpétuité en 1983 pour deux triples meurtres à Béziers et à Carqueiranne, commis entre décembre 1979 et janvier 1980.



Au total, Tommy Recco a déjà passé 54 ans de sa vie en prison. Malgré ses premiers aveux et les preuves accablantes qui justifient ses deux condamnations, il nie maintenant en bloc tout assassinat et clame toujours son innocence.

Guy Maurel, mari de Sylvette, l'une des victimes de la tuerie de Béziers, Me Etienne Nicolau, avocat au barreau de Perpignan, avocat de Guy Maurel, Me Linda Piperi, avocate au barreau de Bastia, elle a représenté les familles des victimes à l'audience du tribunal d'application des peines de Bastia, Me Jean-Sébastien De Casalta, bâtonnier du barreau de Bastia, avocat de Tommy Recco.



