Thierry Tilly : le gourou des reclus de Monflanquin

publié le 04/12/2019 à 21:01

Comment, derrière les murs d'un château ancestral du Lot et Garonne, puis dans une maison en Angleterre, comment un seul homme, pendant dix ans, a séquestré, isolé, asservi toute une famille de riches aristocrates de 16 à 87 ans ? Il a méthodiquement dépouillé cette famille, les Védrines de leur fortune de près de cinq millions d'euros, mais surtout de leur bien le plus précieux : le fil de leur vie. Une famille qui sera surnommée les Reclus de Monflanquin, du nom du château qu'ils vont perdre lors de ce voyage hors du temps. Sous l'emprise d'un gourou, d'un directeur de conscience appelé Thierry Tilly.

Tilly, en 2013, sera condamné par la Cour d'appel de Bordeaux à 10 ans de prison pour "escroquerie, abus de faiblesse, extorsion de fonds, séquestration avec actes de tortures et de barbarie". Il a tout simplement vampirisé, financièrement et moralement, une famille pendant une décennie. Ainsi se sera déroulé ce huis clos tragique à propos duquel la justice se disait démunie ou impuissante. La spirale diabolique sera finalement brisée, mais en laissant derrière elle des dégâts irrémédiables, des plaies sans doute jamais refermées...

Si nous revenons ce soir dans l'Heure du Crime sur cette manipulation mentale d'une durée et d'une ampleur exceptionnelles, c'est surtout pour s'intéresser à son instigateur, Thierry Tilly... Cet homme, qui se présente comme le neveu de la Reine d'Angleterre, agent secret ou sportif professionnel, et dont on ne connait toujours pas le vrai visage. On l’a affublé de surnoms comme le Caméléon ou le Fantôme. Thierry Tilly a passé neuf ans en détention et il est aujourd'hui libre, il a purgé sa peine. Dans les semaines suivant sa sortie de prison, au mois d'août 2018, il avait été interné dans un hôpital psychiatrique mais il en est depuis sorti. Alors qui est vraiment Thierry Tilly ? Dangereux maître à penser ou mythomane sans scrupule ? Homme vivant dans un autre temps ou escroc cynique ?



Nos invités

Jean Marchand, époux de Ghislaine de Védrines, victimes du gourou, Maitre Alexandre Novion avocat de Thierry Tilly.