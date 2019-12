Thérapies : dangers et dérives

publié le 18/12/2019 à 02:27

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du 17 décembre 2019 :

Anna a été avec son conjoint pendant 30 ans. Il avait un lourd secret de famille et elle était au courant. Pendant toutes ces années, elle a accepté son comportement car elle savait qu'il souffrait énormément. Mais il y a 8 mois, il a quitté Anna. Depuis, elle se demande comment elle a pu rester autant de temps avec lui. Comme si elle ne voulait pas voir qu'elle n'était pas heureuse.

Florence a déménagé en septembre et a trouvé un nouveau travail dans son domaine professionnel. Elle a demandé un poste avec moins de responsabilités car cela l'angoisse. Mais finalement, son travail ne lui plait toujours pas. Suite à son déménagement, elle a du quitter sa psychologue et a décidé de voir une sophrologue. Mais les méthodes de cette dernière posent question à Florence.

Laurent était très proche d'un de ses frères. Il y a quelques années, le petit frère de Laurent a rencontré une femme, avec laquelle il s'est marié rapidement. Selon Laurent, elle s'est trop imposée dans la famille. D'ailleurs il n'a même pas été invité au mariage. Un soir il a décidé d'en parler à son frère. Ils ne se voient plus depuis 2 ans. Comment apaiser les relations entre Laurent et son petit frère ?

Bruno a vécu la même chose avec l'un de ses frères. Il pense que la réconciliation est possible.

