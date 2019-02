publié le 07/02/2019 à 16:58

Cela ressemble à un cours de théâtre, mais c'est un atelier dans le cadre d'un bilan de compétence original et collectif : "Switch" (ndlr : changement en anglais). Les apprentis-acteurs ici veulent tous "switcher". Ils sont ingénieurs, commerciaux ou juristes, et sont tous en quête d'une nouvelle voie professionnelle.



"Il faut accepter l'incertitude", prodigue le coach. Cette incertitude, c'est justement l'élément qui les bloque et les empêche de quitter un emploi qu'ils n'aiment plus. Atelier d'improvisation, méditation, test de développement personnel. le tout dans un esprit promo, ils sont une quarantaine à se voir ainsi chaque semaine.



"La particularité c'est que c'est en collectif. On rejoint des personnes qui se posent exactement les mêmes questions que nous et avec lesquelles on va pouvoir échanger, partager, s'enrichir", explique Béatrice Moulin, co-fondatrice de Switch collective.

Les futurs "switcheurs" reçoivent un mail avec des exercices quotidiens de 15 minutes où ils doivent réfléchir chaque jour à une thématique, les moments de leur vie où ils ont "vibré" ou encore leur "superpouvoir", là où ils reconnaissent avoir des aptitudes.

Le bilan de compétence en groupe permet aussi de faire baisser les tarifs : 696 euros pour un programme de six semaines.