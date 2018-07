Statut de cheminot : ces autres entreprises aux statuts particuliers

publié le 28/02/2018 à 10:07

Au cœur de la réforme de la SNCF que prévoit le gouvernement, il y a la réforme du fameux statut des cheminots. Bon nombre d'entreprises publiques ou ex-publiques en France ont également un statut de ce type.



EDF par exemple, ainsi que le gestionnaire du réseau électrique RTE, n'emploient quasiment que des agents sous statut, qui bénéficient, comme à la SNCF, d'un emploi à vie, d'un avancement largement automatique, d'une retraite à conditions privilégiée et de tarifs très intéressants sur la production maison. Lorsqu'on travaille chez EDF, on ne paye par exemple que 10% du prix de ses factures d'électricité. Les agents de la SNCF ont le même type d'avantage pour les billets de train.

Comme à la SNCF, la presque totalité des embauches sont faites sous statut à EDF. Il n'y a guère que des profils très particuliers comme les spécialistes de nouvelles technologies, ce qu'on appelle les data scientist par exemple, dont les salaires de marché ne sont pas compatibles avec les grilles du statut, qui date de 1946 et de la création d'EDF lors de la nationalisation des compagnies d'électricité .

Des agents sous statut à Engie, La Poste, France Télécom

Il y a aussi l'ex-GDF, qui s'appelle Engie, entreprise désormais privée puisqu'elle est issue de la fusion avec Suez. Elle possède plusieurs dizaines de milliers d'agents dans ce cas, une part minoritaire de son personnel toutefois, et continue à recruter sous statut pour les métiers historiques du gaz.



Chez France Télécom et à la Poste, il y a également des agents non pas sous statut, mais des fonctionnaires, qui comptent pour une moitié du personnel, et qui coexistent avec l'autre moitié qui sont des contractuels, en CDI ou en CDD, exactement comme dans le secteur privé, bien que ces deux entreprises soient à majorité publique.



Ces autres entreprises publiques ont-elles cherché, avant la SNCF, à réformer ou à limiter le statut de leurs agents ? Chez EDF, non, ce n'est pas un sujet. En revanche, chez France Télécom, on n'embauche plus de fonctionnaires depuis 1997, date de la réforme, qui suivait l'ouverture totale du secteur à la concurrence. Les fonctionnaires qui sont encore dans la maison conservent bien sûr leur statut jusqu'à la retraite. C'est la gauche, sous le gouvernement Jospin, qui avait fait cette réforme, sans coup férir. A la Poste, de fait, on embauche principalement sous contrat, et non plus en tant que fonctionnaire.



Le statut de la SNCF a des inconvénients

Le statut de cheminot n'est pas vraiment la cause des problèmes de la SNCF, ce serait absurde de dire cela. La dette de 45 milliards est la résultante de choix stratégiques, c'est toute l'économie du secteur qui est malade. Mais le statut a quand même des inconvénients pour le gestionnaire, et c'est pour cela que le gouvernement veut le supprimer en échange d'un programme d'aide pour l'entreprise.



Le statut interdit la flexibilité salariale, les plans de départ volontaires, et a fortiori les licenciements en cas de difficulté. Deux, si même les coûts du statut ne sont pas énormes pour l'entreprise, ils sont considérables pour la collectivité, qui subventionne lourdement les régimes de retraite spéciaux. En 2016, celui de la SNCF a ainsi coûté plus de trois milliards d'euros, celui de la RATP 600 millions.



Quant à celui d'EDF, il est financé en partie par l'usager, avec une cotisation sur nos factures qui s'appelle curieusement contribution tarifaire pour l'acheminement. Si acheminement il y a, ça n'est pas celui de l'électricité, mais celui de l'agent EDF vers une retraite probablement bien méritée, mais néanmoins tout à fait anticipée.