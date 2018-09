Spéciale police 1939-1945

publié le 19/09/2018 à 20:45

L'édito de Jacques Pradel





Ce soir un coup de chapeau à l’historien-chercheur, Jean-Marc Berlière, pour son livre "Polices des temps noirs", qui nous fait revivre la période 1939-1945, à travers des archives passionnantes et souvent inédites. On y découvre le rôle exact pendant la guerre, de la police nationale, de la gendarmerie, des services de renseignements, mais aussi les liaisons dangereuses nouées par les autorités françaises et allemandes avec des milices plus ou moins officieuses et des truands opportunistes, souvent sanguinaires…



Polices des temps noirs

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Jean-Marc Berlière, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Bourgogne. Auteur du livre « La police des temps noirs » qui vient de paraitre aux éditions Perrin.