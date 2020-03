Société de l'urgence : vous sentez-vous oppressé ?

publié le 11/03/2020 à 05:55

Il faut aller chercher les enfants à l’école, rendre un dossier important pour le lendemain mais aussi se tenir au courant de l’actualité quasiment à l’heure près, réactualiser le plus souvent possible ses réseaux sociaux pour savoir les dernières nouvelles postées par nos amis et tout cela avec une horloge et ses battements dans la tête... Bref, nous vivons dans une société de l’urgence dans laquelle nous pouvons rapidement nous sentir oppressés...

Invité.e.s

- Hélène L’Heuillet, maître de conférences en philosophie à l’Université Paris -Sorbonne et psychanalyste. Auteure de Éloge du retard (Editions Albin Michel)

- Jonathan Curiel, directeur général adjoint de M6, W9 et 6ter en charge des magazines et des documentaires. Auteur de Vite ! Les nouvelles tyrannies de l'immédiat ou l'urgence de ralentir (Editions Plon)

- Eric Mettout, journaliste indépendant



