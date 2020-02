Société : comment combattre le racisme ordinaire ?

publié le 10/02/2020 à 05:57

La statistique peut surprendre, et pourtant : plus de quatre Français sur dix sont prêts à admettre une part de racisme en eux-mêmes selon un rapport de la commission nationale consultative des droits de l’Homme. Car au-delà des manifestations outrancières d'un racisme décomplexé, il y a le racisme ordinaire, celui qui, plus insidieux, peut concerner tout le monde, même les mieux intentionnés d'entre nous. Alors comment apprendre à vivre ensemble ? De quelle façon se manifeste le racisme ordinaire et comment le combattre ?

Invité.e.s

- Dominique Sopo, président de SOS racisme



- Jean-François Marmion, psychologue et rédacteur en chef du Cercle psy. Auteur de Histoire universelle de la connerie (Editions Sciences humaines) et Cervocomix (Editions les Arènes)

