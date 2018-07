Le journal de 8h : les utilisateurs des transports exaspérés

publié le 26/04/2016 à 09:50

Les syndicats ont appelé à une journée de mobilisation nationale à la SNCF mardi 26 avril pour préserver leurs conditions de travail. Ce sont les lignes C et D du RER qui sont les plus touchées par la grève des cheminots : seul un train sur trois circule en moyenne sur ces deux lignes. En revanche, la circulation du RER A, exploité en majorité par la RATP, est normale. Par ailleurs, un TGV et un Transilien sur deux circulent en moyenne, quatre TER sur dix et un intercité sur trois.



Les cheminots ne dépendant ni du Code du travail ni d'un accord de branche. Ils ont un statut unique, encadré par un document, le RH77, qui fait actuellement l'objet de nouvelles négociations. Le gouvernement souhaite en effet harmoniser les règles entre le public et le privé dans l'ensemble du secteur ferroviaire. Les cheminots font pression sur leur direction pour tenter de conserver certains avantages historiques comme un avancement de carrière programmé à l'avance ou la garantie d'avoir au minimum 12 weekends de repos par an pour les "roulants". En Île-de-France, les usagers ne cachent pas leur exaspération quand ils font encore les frais des conflits sociaux au sein de la SNCF.

À écouter également dans ce journal

- Le constructeur français DCNS a remporté une commande de 34 milliards d'euros passée par l'Australie pour la construction de 12 sous-marins. Le groupe français a réussi à supplanter ses concurrents allemand et japonais pour décrocher le plus gros contrat de son histoire.

- Les Français préfèrent désormais placer leur épargne sur leur compte-courant, avec 36 milliards d'euros d'épargnés en 2015, soit deux fois plus que l'année précédente. C'est une des conséquences directes de la baisse du taux du livret A.



- Les proches des victimes des attentats du 13 novembre seront reçus par les juges antiterroristes pendant deux jours à la fin du mois de mai pour être informés des avancées de l'enquête.



- L'ancien dentiste de la Nièvre, le néerlandais Mark Van Nierop, connaîtra sa sentence ce mardi 26 avril en fin d'après-midi. Huit de prison ont été requis contre celui par le procureur du tribunal correctionnel de Nevers qu'on a surnommé le dentiste de l'horreur.