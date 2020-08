Sexualité : quand le baiser est interdit

publié le 05/08/2020 à 01:13

Suite à la naissance de ses petits-enfants, il y a 17 ans, la relation entre Christine et son fils s'est rompue. Après de multiples tentatives de rapprochement, Christine a enfin réussi à renouer le dialogue avec son enfant. Heureuse de cette nouvelle, Christine se pose désormais une ultime question : comment trouver sa place de grand-mère, après un si long moment d'absence ?

Caroline a toujours été très protectrice avec sa sœur aînée, l'estimant comme "fragile". Très présente pour elle, Caroline a fini par découvrir un aspect manipulateur dans la personnalité de sa sœur, sur le plan financier. Un nouvel héritage rentrant en compte, Caroline ne sait pas comment faire pour éviter le conflit.

Paulette n'arrive plus à supporter sa solitude. Mère, grand-mère, et même arrière-grand-mère d'une famille nombreuse, la période estivale ne fait qu'accentuer son sentiment d'isolement. Paulette souhaiterait recevoir plus d'attention de la part de ses proches. Mais comment leur faire comprendre sans les froisser ?

Annie est face à un dilemme : très amoureuse de son compagnon, elle ne supporte plus son rejet concernant la pratique du baiser. Une interdiction qui s'impose aussi bien dans leur vie quotidienne, que dans leur vie privée. Perdue, Annie ne sait pas si cette situation peut être durable.

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et minuit, la psychanalyste Sophie Cadalen recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Sophie Cadalen :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook