Sexualité : peut-on se passer des préliminaires ?

publié le 27/04/2018 à 07:00

Mots doux, sextos, caresses des zones érogènes, baisers, massages, rapports bucco-génitaux, sex-toys : les préliminaires prennent différentes formes. Si pour certain(e)s ils sont un avant-goût indissociable de la pénétration et permettent de faire monter la température, il en est qui les jugent inutiles et sans intérêt, quand pour d'autres encore ils sont un pan à part entière de l'amour charnel. Qu'apportent-ils à la sexualité ? Sont-ils indispensables ? Les hommes et les femmes portent-ils le même regard sur eux ? Comment les réinventer ?



Invités

- Marie-Claude Treglia, journaliste

- Patrick Papazian, médecin sexologue

