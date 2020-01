Sexualité : comment en parler à vos enfants ?

publié le 29/01/2020 à 05:55

"Dis, comment on fait les bébés ?" Voilà un grand classique des questions que la curiosité naturelle des enfants les pousse assez vite à poser. Vient ensuite la fameuse et parfois épineuse discussion sur la sexualité. D'autant plus que notre société hypersexualisée les confronte par ailleurs à une réalité parfois très crue et à une vision déformée de l’intimité. D’où l’importance d’en discuter avec eux. Le tout est de savoir quand et comment le faire.

Invité.e.s

- Isabelle Filliozat, psychothérapeute et auteure. Co-auteure de Sexpérience - Les réponses aux questions des ados (Editions Robert Laffont)



- Margot Fried-Filliozat, coach en relations intimes et sexuelles. Elle intervient dans les collèges / lycées en éducation sexuelle et affective, et sur les questions du vivre-ensemble. Co-auteure de Sexpérience - Les réponses aux questions des ados (Editions Robert Laffont)

