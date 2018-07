publié le 26/07/2017 à 11:30

En cette période estivale, les habitudes des deux-roues motorisés ont changé. Nombreux sont les conducteurs qui ont laissé tomber vestes et pantalons adéquats. Les tongs, tee-shirts et shorts sont désormais de sortie. Une tenue aussi légère est-elle autorisée par la législation française ? Quelles sont les protections obligatoires ?



Selon l'article R431-1 du Code de la route, le port du casque est obligatoire pour tous les conducteurs ou passagers d'un cyclomoteur. Celui-ci doit être attaché et homologué. La norme française est signalée par une étiquette blanche et garantit la qualité de sa fabrication et de sa protection. En cas de non-port du casque, le conducteur s'expose à une contravention de 135€ et à un retrait de 3 points sur son permis.



Les gants sont également obligatoires pour les conducteurs de deux-roues motorisés. Depuis novembre 2016, le port de gants homologués, pour le pilote comme le passager, est obligatoire. Cet accessoire est notamment censé résister à l'abrasion, l'arrachement ou au déchirement. Si l'on en croit les chiffres de la sécurité routière, porter des gants épais permet d'atténuer ou éviter les blessures aux mains dans 95% des cas pour les motocyclistes et 87% des cas pour les cyclomotoristes.

Un quart du nombre de morts en 2016

Depuis janvier 2016, la nécessité d'avoir un gilet jaune s'est étendue aux conducteurs de deux-roues motorisés. Il n'y a aucune obligation de le porter en roulant, cependant. Ce "gilet de haute visibilité" devient indispensable dans le cas où les conducteurs descendent de leur véhicule à la suite d'un arrêt d'urgence. Ils encourent une amende de 11€ s'ils sont arrêtés sans gilet à bord et 135€ s'ils ne le portent pas alors qu'ils sont arrêtés sur la chaussée.



Seuls ces trois éléments sont donc qualifiés comme obligatoires par la législation française. Rien n'interdit donc aux conducteurs de motos ou scooters de circuler en tenue de plage. Le non-port de vestes ou pantalons adéquats n'est en aucun cas passible de contravention.

Plus de contrôles routiers

Si un équipement complet n'est pas obligatoire, il est cependant vivement recommandé. Pour rappel, les conducteurs de deux-roues motorisés représentaient seulement 2% du trafic mais près d'un quart du nombre de morts sur les routes de l'Hexagone en 2016. 70% des motards ont chuté au moins une fois en 2016. Parmi eux, près de la moitié a été blessée. Selon la sécurité routière, une grande partie de ces blessures est due à un équipement incomplet. 16% des conducteurs de scooter ne possédaient aucun équipement. En région PACA, comme le relate France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur, les autorités ont décidé de renforcer les contrôles routiers en cette période estivale pour tenter de sensibiliser les motards aux risques d'accidentologie.