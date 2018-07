Sécurité routière : le clignotant, un élément de sécurité trop souvent oublié

publié le 22/07/2018 à 09:14

En 2014, un tiers des conducteurs ne mettait pas toujours le clignotant pour annoncer une intention de dépasser, quand plus de la moitié ne le mettait pas en se rabattant. Le clignotant est un élément qui permet de communiquer avec les autres usagers et de se faire comprendre. Vous devez utiliser le clignotant lorsque vous changez de direction (à droite ou gauche) et de file de circulation, quand vous abordez une bretelle d’accès à l’autoroute ou vous en sortez. N’oubliez pas l’angle mort : un véhicule ou un deux-roues peut s’être approché de votre véhicule sans que vous ne le voyiez.





Exemple : sur une autoroute à trois voies, la voie du milieu sert à dépasser les véhicules à droite. Faites vos contrôles et mettez le clignotant pour aller sur la voie centrale, puis désactionnez le clignotant pendant le dépassement – pour éviter toute confusion avec les usagers de la voie de gauche. Enfin refaites vos contrôles et remettez votre clignotant une fois que vous avez dépassé le véhicule de droite et repositionnez-vous sur la file de droite. Attention aux distances de sécurité entre vous et le véhicule doublé

Sécurité routière, radars, prix de l'essence, Christophe Bourroux décode pour vous l'actualité automobile sur RTL.