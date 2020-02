Se sentir coupable d'avoir été abandonné

publié le 04/02/2020 à 02:40

Romain a noué une amitié avec un couple, coachs en bien-être, au moment du décès de son père, il y a un an et demi. Mais depuis cet été, la relation s'est essoufflée. Lorsque Romain a repris le travail, ce couple a décidé de rompre les liens avec lui. Ils lui ont dit qu'il était "exclusif et toxique". Cette rupture et ces mots ont fait beaucoup de mal à Romain, qui a perdu le peu de confiance en soi qu'il avait.

Marie-Claude a perdu son mari il y a huit ans. Ses filles et ses petit-enfants sont très proches d'elle. Elle a des activités, fait du bénévolat, voit ses amies et consulte un psy. Mais lorsque Marie-Claude se lève le matin ou lorsqu'elle est seule, elle continue de ressentir le manque de son mari.

Alan est en couple avec sa femme depuis dix ans et marié depuis six ans. Sa femme a un fils qui a dix-huit ans aujourd’hui. Il y a une semaine, la femme d'Alan a dit qu'elle souhaitait divorcer. Il ne comprend pas pourquoi tout explose d'un coup. Elle lui reproche surtout la relation qu'il a avec le fils de sa femme. Perdu, Alan a des idées sombres qui resurgissent de son passé.

Patrick a été placé à la DDASS dès son plus jeune âge, avec ses six frères et sœurs. Il n'a vu sa mère que quelques fois dans sa vie. Ses frères et sœurs ont renoués des liens avec elle. Mais Patrick est le seul à ne pas le vouloir. Il se l'interdit car il a peur de souffrir une nouvelle fois. En début d'année, Patrick a reçu un message de sa mère qui lui fête son anniversaire, un mois en avance. Ce message a chamboulé Patrick.

Gilles a appelé l'émission en direct pour le soutenir.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook