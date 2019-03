Se remettre avec son ex, une fausse bonne idée ?

- Camille Saféris , comédien, réalisateur et auteur de Rayon Homme (Editions La Musardine). Sa pièce, Restons Poly, se jouera début juin au Festival de Royan

Quand on recroise une personne que l’on a aimée ou qu’on la retrouve sur les réseaux sociaux, l’envie de donner une nouvelle chance au couple qu’on a formé peut venir titiller notre cœur...Pour transformer l'essai, encore faut-il avoir réussi à tirer les enseignements de la séparation et ne pas retomber dans les dysfonctionnements d'autrefois...S’il y a eu première rupture , cela signifie-t-il que l'histoire finira mal à nouveau ? Comment mettre toutes les chances de son côté pour que la relation fonctionne ?

Le temps a le pouvoir magique d’effacer les mauvais souvenirs et un retour de flamme est vite arrivé... On connaît la chanson dans On est fait pour s'entendre !

