Se mêler des affaires des autres part-il d’un bon sentiment ?

Relations amoureuses, vie de famille, éducation des enfants, tenues vestimentaires, choix de vie... : il est des personnes qui se permettent de donner leur avis, de juger, de conseiller, d'intervenir auprès de proches ou même d'inconnus (rue, magasins, réseaux sociaux...) sans y avoir été invitées. Est-ce de la bienveillance ou de l'intrusion ? Que traduit-il ? Ce comportement est-il typiquement Français ? Comment réagir ?

- Hélène L’Heuillet, maître de conférences en philosophie à l’Université Paris-Sorbonne et psychanalyste

Nathan Stern, ingénieur social et a créé le jeu de société "Happy Week", un jeu de plateau familial pour que les routines du quotidien ne soient plus une corvée.



