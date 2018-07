et La rédaction numérique de RTL

publié le 23/02/2018 à 19:31

Deux jours avant l'ouverture du Salon de l'agriculture, samedi 24 février, Emmanuel Macron a reçu un millier de jeunes agriculteurs, tous âgés de moins de 35 ans, à l'Élysée. Vendredi 23 février, le président du syndicat agricole les Jeunes agriculteurs, Jérémy Decerle, était l'invité de RTL Soir. Et il ne compte pas faire de cadeau au président de la République, lors qu'il déambulera dans les allées du salon de la Porte de Versailles.



"Ce n'est pas prévu qu'on l'accueille irrespectueusement, mais l'accueil sera quand même franc, même un peu musclé dans les paroles", explique Jérémy Decerle, qui compte rester particulièrement vigilant sur les questions d'actualité, comme la signature d'un accord commercial avec le Mercosur (les pays d'Amérique du Sud, ndlr).

"On a besoin qu'il (Emmanuel Macron) nous explique un peu plus en détails quelles mesures il veut mettre en place pour s'assurer qu'aucun produit n'arrive dans notre pays sans respecter les règles et les attentes des consommateurs", poursuit l'agriculteur.

Sur la présence de Nicolas Hulot au Salon de l'agriculture, qui souffle le chaud et le froid, Jérémy Decerle est tranchant. "S'il ne vient pas, il ne montera pas en estime dans le cœur des agriculteurs, déjà qu'il n'est pas très haut..."