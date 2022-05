Rupture : "J'ai peur de ne plus être aimée"

Le mari de Véronique l'a quittée il y a 4 ans après 25 ans de mariage. Il s'est mis en couple avec une femme plus jeune mais qui a des enfants en bas âge. Elle se pose des questions sur les raisons de cette séparation et sur son avenir. Véronique a peur de finir seule et de ne plus trouver quelqu'un qui puisse l'aimer.

Odile ne se sent plus attirée par la sexualité. Elle ne supporte même plus que quelqu'un puisse la toucher et n'arrive pas à s'imaginer dans une relation.

Anne ne peut s'empêcher de secourir les animaux et en particulier les chiens. Mais à force de récupérer des petites bêtes en détresse, elle s'est retrouvée avec une douzaine de chiens chez elle. Il y a une semaine, une association est venue lui prendre ses petits compagnons sur demande du bailleur. Anne est très triste.

Véronique va changer de vie et de région. Elle va rejoindre sa fille à l'autre bout de la France. C'est la première fois qu'elle quitte sa ville. Elle ressent un mélange d'exaltation et d'appréhension.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info