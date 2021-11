Rupture : "J'ai été quitté car je l'aimais trop"

Stéphane a eu un coup de foudre pour une femme rencontrée lors d'une soirée. Ils se sont vu pendant 15 jours. Il pensait que c'était la femme de sa vie. Mais du jour au lendemain, elle a décidé de mettre fin à leur histoire. La passion de Stéphane semblait l'effrayer. Stéphane ne digère pas cette séparation.

Grégory est intervenu à l'antenne pour parler de la façon dont il a été brutalement quitté récemment. Il revient sur cette rupture avec un peu plus d'éléments et de recul.

Laurianne est en couple avec un homme. Ils ont le projet de vivre ensemble. Cet homme a une fille de 38 ans atteinte de troubles psychiatriques qui vit avec lui. Plus Laurianne passe de temps chez son compagnon, plus cela devient difficile à gérer. De plus, Laurianne a le sentiment que son compagnon cherche une maman de substitution. Elle ne se sent pas capable d'assumer ce rôle.

Corinne a perdu son mari en janvier après 40 ans de vie commune. A cause d'un souci administratif, les allocations d'aide au logement n'ont pas été versées à son propriétaire. Ce dernier a décidé d'expulser Corinne, en plein deuil. Broyée d'avoir perdu son mari et son logement en quelques mois, elle pourrait aussi perdre toutes ses affaires car le propriétaire souhaite les envoyer à la déchetterie.

Marco, routier habitant dans la région de Corinne souhaite l'aider à déménager et stocker ses affaires.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

