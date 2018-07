Routes à 80 km/h : pourquoi la mesure pourrait réduire le nombre d'accidents

publié le 30/06/2018 à 17:03

À la veille du passage au 80 km/h sur les routes secondaires, gros plan sur l'impact de la vitesse sur les accidents, qui restent beaucoup plus nombreux sur les routes secondaires



En France, le réseau secondaire représente 40% des routes, mais 65% des accidents. Avec une vraie disparité entre les régions. Ainsi, en Lozère il y a 158 morts sur les routes par an par million d'habitants, contre 16 à Paris.

Si la vitesse n'est pas la seule cause, c'est un facteur aggravant. En passant à 80 km/h on réduit donc la gravité des accidents. "Comme ce facteur-là, est le facteur aggravant de toutes les autres causes de mortalité et d'accidentalité on va déplacer le curseur de la gravité et d'accident vers moins de gravité", explique Anne Lavaud, la déléguée générale de la Prévention Routière.

À 100 km/h, le champ visuel est réduit entre 40 et 30%





Cela a également un impact sur le champ visuel. "Plus on roule vite, plus le champ visuel se réduit. Donc, 10 km/h c'est aussi gagner en perception visuelle. On est à 100% de son champ visuel aux environs de 20/30 km/h et quand on est par exemple à 100 km/h, le champ visuel est réduit entre 40 et 30%", précise Anne Lavaud.



Et pour freiner à 80 km/h, il faut 13 mètres de moins qu'à 90 km/h. Mais attention, le temps de réaction reste le même : un peu plus d'une seconde en moyenne, voire le double en cas de fatigue ou d’inattention.