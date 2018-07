publié le 06/07/2018 à 20:18

Tout est parti d'un simple défi. Marie-Anne, 71 ans, voulait prouver à ses deux petites-filles qu'elle pouvait passer les épreuves littéraires du baccalauréat la fleur au fusil, sans ouvrir un seul manuel scolaire. Pari tenu. Non contente d'avoir décroché le précieux sésame, Marie-Anne peut se targuer d'avoir obtenu la mention "très bien".



Il faut dire que la septuagénaire partait avec un avantage par rapport aux autres bacheliers. Avant la retraite, Marie-Anne était professeure de lettres classiques français-latin-grec dans la région d'Orléans (Loiret), comme le relate France Bleu.

Et toutes ces années passées devant un tableau noir ont payé. Sans réviser, Marie-Anne a obtenu des notes à faire pâlir les bacheliers les plus bûcheurs. Elle a notamment obtenu 20 en philosophie, 20 en latin, 19 en littérature en langue étrangère, 19 en italien, 18 en histoire de l'art et 18 en anglais.



"Le niveau d'exigence me semble identique à celui d'il y a 30 ans"

Marie-Anne, malgré sa fibre littéraire, n'est pas fâchée avec les chiffres. La retraitée a en effet obtenu 13 en sciences. Tout juste est-elle déçue de son 10 en Français. "Je sais que ma copie était bonne", fulmine-t-elle. Mais l'important est ailleurs. La doyenne des bacheliers a remporté le défi lancé par ses petites-filles. Elle qui pensait "quand même avoir la mention assez-bien" a obtenu 17,28 de moyenne.



Et selon elle, le niveau est toujours élevé. "Les épreuves que j'ai passées, je les ai trouvées faciles mais techniques. Le niveau d'exigence me semble identique à celui d'il y a 30 ans, mais le niveau d'évaluation me semble lui plus laxiste", confie-t-elle. Une déclaration qui devrait flatter les 78,88% de bacheliers qui ont décroché leur bac, sans passer par la case rattrapage, ce vendredi 6 juillet.