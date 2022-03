REPORTAGE - Notre journaliste Anaïs Bouissou parviendra-t-elle à devenir "cariste" ?

Notre journaliste Anaïs Bouissou parviendra-t-elle à devenir "cariste", conductrice d’engins d’entrepôts ? Dans la logistique, l'un des secteurs qui recrutent le plus en France, notre journaliste au service économie-social a tenté de se former à la manipulation et la conduite d’engins d’entrepôts. Depuis la crise sanitaire, qui a accéléré la croissance du commerce à distance, la logistique a connu une expansion fulgurante.

En France, on compte 4.500 entrepôts géants, soit une hausse de 40% en 10 ans. Par ailleurs, le secteur (entrepôts / transports de marchandises) représente 200 milliards d'euros de chiffre d’affaires par an, 10% de la création de richesse et 150.000 entreprises pour 1,8 million d’emplois. Chaque année, 30.000 postes sont pourvus dans 150 métiers.

Pourtant, en ce moment sur le site internet de Pôle Emploi, on dénombre toujours dans ce domaine, plus de 70.000 emplois à pourvoir.

Devant ce constat, RTL lance un défi à sa journaliste spécialiste des questions sociales : se former au métier de cariste pendant une semaine. Financement, équipement, formation pratique, théorique, sécurité : le métier nécessite des bases et ne s’improvise pas.