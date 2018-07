Rentrée scolaire : comment remettre les enfants dans le bon rythme ?

publié le 29/08/2017 à 07:29

Après de longues semaines de congés, la séparation entre parents et enfants peut être difficile, tout particulièrement pour les plus jeunes. Il existe cependant "un secret très simple" pour adoucir ce moment qui peut-être douloureux assure la psychothérapeute Audrey Akoun : "en parler". "On peut se faire le même dessin sur la main en lui disant, à chaque fois que tu seras un peu triste tu peux regarder ce dessin et tu seras que je pense à toi", ajoute-t-elle.



"Souvent ce qu’on remarque, c’est que ce sont les parents qui sont les plus angoissés", s’amuse Audrey Akoun, notamment au moment de passage dans des classes emblématique comme le CP ou la 6e. Il faut donc éviter autant que possible de transmettre son angoisse à son enfant.

Il convient d’accompagner les enfants pour qu’il retrouvent un cycle de sommeil plus régulier à l’approche de la rentrée des classes. “Petit à petit, il est bon de les remettre dans le bain”, explique Audrey Akoun. Putôt que d'essayer d’avancer l’heure du coucher, la psychothérapeute recommande d’être plus régulier dans l’heure du lever.