publié le 03/09/2018 à 09:04

Eh ben voilà, les enfants sont de retour au travail ? Et les parents avec hein ! Je sais pas si vous êtes prêt vous, mais moi, après avoir checké pour la 200 millième fois la liste de fournitures scolaires, et avoir fait le tour du monde pour trouver :

- le stylo à plume de la marque machin chose de "préférence" ("de préférence" ça veut dire, c’est ça qu’il faut et si vous en apportez un autre, ben votre enfant, il commence pas trop trop bien son année quand même),

- la colle, pas en tube mais en pot, pas blanche mais qui colle quand même,

- les quatre stylos bille bleu, rouge, vert et noir, mais hors de question d’apporter un bic quatre couleurs, parce que ça, ce serait trop simple...



Eh ben, il me manque toujours le protège cahier marron opaque au format 17 sur 22 réclamé à cor et à cris par le prof de SVT. J’ai trouvé du orange, du jaune, du bleu, du vert du rouge, mais marron opaque, non.

J’ai lu dans Le Parisien, que si on ne trouvait pas tout pour le jour de la rentrée, c’était pas si grave, et qu’on avait encore une semaine pour chercher. Ami auditeur, si tu m’entends ? Et si tu sais où trouver un protège cahier marron ! Aide-moi !

J’ai réussi à caler tous les rendez-vous parents profs qui sont tous entre 16h30 et 18h. Je vais arriver à amener mes gamines à leurs rentrées respectives qui sont entre 9h45 et 14h. Sachant que le premier jour, elles ne font que deux heures d’école… Et que, bien entendu, j’ai envie d’aller les chercher à la sortie, sinon quelle mère serais-je ? Voilà. Je crois que je suis prête.

152 millions d'enfants contraints au travail

Et puis au fond, tout ça, c’est pas bien grave… C’est ce que je me suis dit en lisant le dernier rapport de l’organisation international du travail, qui nous rappelle qu’il reste 152 millions d’enfants contraints à travailler dans le monde.



Alors, vous me direz, ça fait toujours 100 millions de moins qu’il y a 16 ans. Mais ça fait quand même un paquet de marmots obligés à bosser. 73 millions d’entre eux ont entre 5 et 11 ans. Un tiers réalise des travaux dangereux. En clair, c’est de l’esclavage, de la prostitution, du trafic de drogue, des travaux avec des produits toxiques...



Bref pas très fourniture scolaire tout ça... Et là d’un coup, je me suis dit que mes problèmes d’horaire et de couverture marron, ben c’était pas grand chose. C’est comme ça. Et malheureusement comme ça...