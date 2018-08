publié le 27/08/2018 à 11:09

La rentrée des classes approche pour les enfants, après plusieurs semaines de vacances et donc un rythme un peu moins soutenu que pendant l'année scolaire. De quoi amener les parents à sans doute commencer à "caler" petit à petit les enfants, notamment en terme de sommeil.



"C'est important de les recaler", insiste sur RTL Audrey Akoun, psychothérapeute. "On va les coucher plus tôt, mais on ne va pas le faire d'un coup. On va s'y prendre progressivement. On va avancer de quelques minutes l'heure du dîner tous les soirs, ce qui va nous permettre d'être progressivement dans le rythme et d'avancer l'heure du coucher", explique-t-elle.

"On va miser sur des activités calmes. L'histoire du soir, le câlin, on va ritualiser tout cela. Les enfants sans s'en rendre compte, se recalent progressivement et se couchent à une heure acceptable, et qui leur permette de bien recharger les batteries", indique la psychothérapeute.