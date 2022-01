Renouer avec un parent : entre désir et peur

Aurélien ne parle plus à sa mère depuis plusieurs années

Aurélien ne parle plus à sa mère depuis plusieurs années

Depuis 30 ans, Françoise est en mauvais termes avec son gendre suite à des propos qu'il lui avait été rapporté sur ce dernier. Cela a compliqué les rapports avec sa fille. Françoise aimerait aujourd'hui apaiser la situation, mais ne sait pas comment faire.



Aurélien n’a plus de contact avec sa mère depuis plusieurs années. Il y a quelques mois, il a appris que sa mère est gravement malade. Il est pris dans un dilemme, renouer avec elle, mais aussi protéger la famille qu'il a construite.

Janine nous parle de son séjour en EHPAD qui s'est mal passé. Elle mangeait très mal et avait toujours les volets fermés.



Jennifer travaillée dans un EHPAD et dénonce les conditions de travail très difficiles.



Anne-Marie nous parle du quotidien de son mari qui vit actuellement en EHPAD, depuis son arrivée, il a perdu 18 kg et est très malheureux.

