Régionales : les éoliennes, la bête noire du Rassemblement national

publié le 14/05/2021 à 10:14

Le 20 juin prochain se tiendront les élections régionales. Certaines crispations ont été observées dans le débat politique, sur la question des éoliennes. Et sur ce sujet, le Rassemblement national (RN) est le champion.

En Côte-d'Or, à Saint-Jean-de-Boeuf, le RN a distribué des tracts. En cause : un projet, à l'étude, qui envisage l'installation de 18 éoliennes. "Enfin quelqu'un qui se soucie du problème, on n'en peut plus de cette nuisance !", témoigne Anne, une résidente, qui estime que ce positionnement électoral peut influencer son vote, le 20 juin. Mais tous ne voient pas cela d'un bon oeil. Certains fustigent une "manœuvre grossière", ou s'interrogent : "On veut une énergie propre ou des centrales ?"

Si le RN s'est emparé de ce sujet, c'est parce qu'il recoupe nombre de ses sujets de prédilection : l'opposition entre les villes et la campagne, le système écologique et les ruraux, le nationalisme économique...

Le RN compare parcs éoliens et migrants

Et, plus surprenant, une comparaison entre éoliennes et migrants. Marine Le Pen avait ainsi lancé un jour : "Cela ne dérange pas tant que ce n'est pas à côté de chez soi".

Julien Odoul, conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté, s'est exprimé sur le sujet auprès de RTL. "Le seul lien que l'on peut relever, c'est ce que l'on impose à la ruralité. On installe des centres de migrants et on installe des parcs éoliens. C'est sûr que dans le XVIe arrondissement de Paris, on n'en voit pas, ou à côté de la Tour Eiffel..." Si le RN s'est positionné comme défenseur de la ruralité, c'est parce que son vivier électoral se trouve là-bas. Avec la bataille de l'éolien, il espère l'agrandir.