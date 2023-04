La popularité d'Emmanuel Macron au plus bas, au niveau de la crise des Gilets Jaunes

À l'arrière de la voiture de Michaël se trouve une crosse de hockey sur glace. Peu de place donc pour les passagers. Il rejoint Poitiers pour un match avec son équipe. "Là, on vient de payer 7 euros 90. Si je n'avais pas eu de covoiturage, je pense que je ne prenais pas d'autoroute pour faire des économies", lance-t-il.

Lorsqu'on lui demande comment il va, Michaël répond : "je pense que pour aller bien, il ne faut pas regarder la télévision, les infos. La guerre en Ukraine, les grèves, les retraites puisque je suis gendarme", explique-t-il.

De par son métier, il ne parlera donc pas de politique. Mais après une heure de trajet, il se confie. "C'est vrai que les gens posent pas mal de questions. À la base, j'étais en bac pro aménagement espace vert", raconte-t-il. On est des gens comme les autres, mais on n'est pas toujours bien vu".

Un sentiment qui grandi notamment depuis les manifestations contre la réforme des retraites. "Après les manifestations, on va se faire siffler alors que moi en fait, je n'ai pas signé pour être le méchant", livre-t-il avant d'évoquer la prise en otage qui a eu lieu ce lundi 24 avril à Poitiers. "D'ailleurs là où on va, les gendarmes auront peut-être sauvé les quatre otages. Mais malheureusement les gens ne retiennent que la partie répression", regrette-t-il.

Toute la semaine, à l'occasion du premier anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron, RTL part à la rencontre des Français. 1.000 kilomètres entre les villes de Rouen, Tulles et Lourdes (RTL) pour parler inflation, pouvoir d'achat, ou encore travail.



