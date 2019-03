Réécoutez cette émission: L'enfance des criminels

et Emilien Vinee

publié le 26/12/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel





Tout au long de l’année 2018, vous avez été très nombreux à nous demander de consacrer une émission à l’enfance et au parcours de vie des tueurs en série, avec cette question : L’enfance d’un criminel peut-elle tout expliquer ?



Dans l’émission que vous allez entendre ce soir, nous évoquions en particulier l’enfance de Patrice Alègre, et celles de Guy Georges, Francis Heaulme et Marc Dutroux…



L'enfance des criminels

Nos invités

Docteur Edwige Antier, Pédiatre, diplômée universitaire de psychopathologie du bébé (ancienne députée de Paris, ayant déposé la proposition de loi "pour l’abolition des châtiments corporels dans l’éducation ».







Agnès Grossmann, journaliste qui a longtemps travaillé pour le magazine « Faites entrer l’accusé » sur France 2, auteur du livre "L'enfance des criminels" paru chez Hors Collection. Son dernier livre « Les blondes de l’Histoire » paru l’an dernier chez Acropole.